Piazza Vittorio Veneto a Varazze, il Pd: “Con la disponibilità di oltre 1mln di euro, era questo l’intervento prioritario per la città?”

Varazze. La questione di piazza Vittorio Veneto continua a far parlare. Questa volta la voce è del circolo del Partito Democratico cittadino.

“L’amministrazione comunale ha ottenuto un finanziamento di 1 milione161mila euro dalla Regione Liguria: e questa è una buona notizia. Con questi fondi ha deciso di riqualificare piazza Vittorio Veneto secondo un proprio progetto sul quale non vogliamo in questa sede esprimere nessun giudizio di merito (anche se, ad esempio, le opere d’arte andrebbero inserite in un contesto di ‘museo diffuso’ come consigliato da esperti del settore) per esprimere invece una precisa osservazione. I fondi assegnati al Comune fanno parte del Fondo strategico della Regione Liguria. Già questo titolo fa intendere che queste risorse non sono destinate semplicemente ad un singolo intervento, ma devono essere indirizzate alla realizzazione della strategia comunale per una completa riqualificazione di tutto il territorio cittadino”.

