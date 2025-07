Raccolta fondi per l’ospedale Santa Chiara in memoria di Davide Bertolini, giovane pontremolese scomparso in un incidente sull’A12

Una raccolta fondi in memoria del pontremolese Davide Bertolini, tragicamente scomparso nei giorni scorsi all’età di 25 anni in un incidente sull’A12. L’ha lanciata la sua famiglia su GoFundMe (questo il link), a favore dell’Ospedale Santa Chiara di Pisa, dove il giovane era stato ricoverato nel 2019 per un linfoma di Hodgkin. In pochi giorni la campagna ha superato i 16mila euro, con oltre 650 donazioni.

“Con questa raccolta fondi vogliamo ricordare Davide Bertolini. Nel 2019 è stato ricoverato presso il reparto di U.O. di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Santa Chiara di Pisa, dove ha affrontato con coraggio un linfoma di Hodgkin – si legge nel messaggio associato dalla famiglia di Davide alla raccolta fondi -. Ha ricevuto da parte di tutto il personale sanitario non solo cure mediche ma anche rispetto e amore. Per questo abbiamo deciso di organizzare questa raccolta fondi in sua memoria, con il desiderio di restituire un po’ del bene ricevuto e sostenere l’Ospedale che ha accompagnato Davide in una parte così importante della sua vita. I fondi raccolti saranno interamente devoluti all’Ospedale, come donazione libera, affinché possano essere utilizzati dove ce n’è più bisogno. Ogni contributo, anche piccolo, sarà un gesto d’amore. Il nostro desiderio non è raggiungere una cifra specifica ma semplicemente raccogliere offerte libere, ognuna preziosa a suo modo. Grazie di cuore a chi vorrà unirsi a noi!”.

