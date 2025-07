Genova. Un altro grave incidente in Valbisagno, dopo quello che stamattina ha ridotto in fin di vita un agente della polizia locale in moto a Struppa. Stavolta a farne le spese è stato un ragazzino di 11 anni, investito nei pressi dell’impianto sportivo della Sciorba.

Erano quasi le 17.30 quando il giovanissimo pedone è stato travolto da un’auto in via Merello, la strada che costeggia il centro sportivo.

