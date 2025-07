Recco: in Consiglio modifiche al regolamento di Commercio

Il Consiglio comunale di Recco è convocato per giovedì 24 luglio alle ore 16.00 con il seguente ordine del giorno

1. Comunicazione al Consiglio comunale della deliberazione di Giunta comunale n. 73 del 20/05/2025 ad oggetto: “Prelevamento dal fondo di riserva, competenza e cassa, ai sensi artt. 166 e 176 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267”

2. Assestamento Generale del Bilancio 2025/2027 e Salvaguardia degli Equilibri ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs n. 267/2000.

3. Modifica del Regolamento per il Commercio su aree pubbliche artt. 6, 8, 9, 12, 16, 19, 20, 25, 26, 27, 29, 38, 40 e relativa planimetria.

4. Interpellanza prot. n. 19733 del 10.07.2025 del Gruppo Consiliare “Finalmente Recco” in merito ai lavori in passeggiata mare.

5. Interpellanza prot. n. 19841 del 10.07.2025 del Gruppo Consiliare “Finalmente Recco” in merito al riutilizzo dei giochi e delle panchine tolte dalla passeggiata mare.

» leggi tutto su www.levantenews.it