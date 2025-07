Treni in Liguria e nel savonese, M5s: “Dal 21 luglio caos per pendolari e turisti per colpa del governo”

Liguria. “Le problematiche legate alla chiusura estiva del Ponte di Bressana sono note ed è per questo che in III Commissione ho suggerito l’istituzione di un tavolo interregionale Piemonte-Liguria-Lombardia, proponendo in tutte e tre le Regioni una sottocommissione permanente che possa affrontare il tema prioritario del trasporto pubblico per lavoratori, studenti e turisti – commenta il capogruppo regionale del M5S Liguria Stefano Giordano -. La proposta è stata accolta favorevolmente sia dai comitati e dalle associazioni dei pendolari, sia dalla Commissione”.

“Come ho già avuto modo di ricordare, questo strumento di confronto darebbe a tutte le categorie interessate l’opportunità di avere un quadro reale dei problemi legati alla mobilità, permettendo una partecipazione attiva sia dei cittadini che delle attività produttive e imprenditoriali dei territori interessati. Alla luce dei continui disagi segnalati dagli utenti, insisterò affinché la sottocommissione venga allargata anche all’Emilia-Romagna e alla Toscana”.

