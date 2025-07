Vernazza, Piazzetta dei Caduti pronta all’inaugurazione dopo la riqualificazione

Ufficialmente terminato l’intervento di rigenerazione urbana che ha portato alla riqualificazione della Piazzetta dei Caduti di Vernazza; nel dettaglio, è stata rifatta la pavimentazione della piazza, con l’inserimento di nuove aree verdi e arredi. La rinnovata piazzetta sarà inaugurata domenica 20 luglio alle 18.30, in concomitanza con la festa patronale, dall’assessore regionale alle Infrastrutture, Giacomo Raul Giampedrone, insieme al sindaco Marco Fenelli; sarà inaugurata anche la nuova viabilità nel centro storico, oggetto di un intervento infrastrutturale. Le opere realizzate sono state finanziate da Regione Liguria con risorse del Fondo strategico regionale per oltre 1 milione di euro; di 275mila euro il costo complessivo di lavori della piazzetta, di cui 250mila provenienti da risorse del Fondo strategico regionale

“Un’opera attesa, strategica per i cittadini e per i tanti turisti che visitano Vernazza e le bellissime Cinque Terre – dichiara in una nota l’assessore regionale alla Rigenerazione urbana Marco Scajola in merito al rinnovo di Piazzetta dei Caduti -. 250mila euro di investimento regionale per dare modo al Comune di realizzare un’opera che garantisce un volto nuovo alla piazza. Un intervento che si unisce a quello recentemente concluso, portato avanti con Rete ferroviaria italiana, nella stazione ferroviaria, per oltre due milioni di euro. Nel solo territorio spezzino sono 17 quelli finanziati, dal 2021 a oggi, per un totale di 4 milioni di euro. Restituiamo decoro e funzionalità a un’area strategica del borgo, senza nuovo consumo di suolo”.

