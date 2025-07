Alassio, caos in piena notte: lite tra giovani davanti a Balzola, sedie lanciate e intervento dei carabinieri

Alassio. Momenti concitati nella notte tra giovedì 17 e venerdì 18 luglio davanti alla storica pasticceria Balzola, in pieno centro ad Alassio. Intorno a mezzanotte, alcuni giovani avrebbero avuto un acceso diverbio con un altro gruppo di coetanei.

La situazione è degenerata in pochi istanti: sedie lanciate, urla e un principio di colluttazione. Tra i testimoni anche il titolare Carlo Maria Balzola, che si è trovato in mezzo alla lite e ha tentato di calmare gli animi. In un video, si vede il commerciante rimettere a posto le sedie e cercare di riportare la calma dopo i momenti di tensione.

