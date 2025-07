Capitan Hristov: “Speriamo di ripetere l’anno scorso. Siamo un gruppo bellissimo e ci riproveremo”

“Le sensazioni sono buonissime. Ci siamo ritrovati dopo un mese di vacanza, tutti sorridenti, e ci siamo messi a lavorare perché ci aspetta un campionato difficile, di grande fatica, in cui speriamo di fare come l’anno scorso e arrivare alle ultime giornate contenti”. Parla così Petko Hristov, il capitano dello Spezia, che dal ritiro di Santa Cristina analizza i primi giorni del ritrovo delle Aquile. Con un occhio di riguardo a quanto successo pochi mesi fa, con una grande stagione che non va cancellata nonostante il finale. “Siamo un gruppo bellissimo, sappiamo cosa abbiamo raggiunto l’anno scorso. Ci riproveremo, stiamo lavorando e abbiamo iniziato un lavoro importante. Spero il ritiro finisca nel miglior modo possibile. È importantissimo ripartire dall’anno scorso per quanto fatto in difesa, una cosa che da noi parte dall’attacco e non solo dai difensori. Dobbiamo ripartire dall’ultimo campionato cercando di essere la miglior difesa”.

Una annata incredibile anche per Petko, che un anno fa ereditava la fascia da capitano da Nikolaou, ceduto al Palermo. “Mi porto dietro una stagione importante. Era il mio primo anno da capitano, spero anche quest’anno di riuscire a portare la voglia di lottare su ogni pallone in ogni partita in tutti i ragazzi, facendo il campionato dell’anno scorso. Sono orgoglioso di essere il capitano dello Spezia. L’anno scorso la fascia mi ha reso responsabile per tutto quello che succedeva. Cercherò di fare il mio meglio anche quest’anno”, racconta, parlando poi dei nuovi e del loro ingresso in squadra: “Come capitano gli ho detto che devono stare tranquilli e che il gruppo sarà pronto ad aiutarli sempre, anche nei momenti difficili. Sono contenti di essere qui ed è la cosa più importante”.

