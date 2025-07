Chiavari: aggressione, due feriti in codice rosso. Ancora intossicazioni etiliche

Cronache notturne. Il caso più grave alle 0.30 in corso Valparaiso a Chiavari. Due giovani feriti a seguito di un’aggressione, sono stati soccorsi dal medico del 118 e trasportati dalla Croce Rossa di Chiavari in codice rosso, al pronto soccorso del policlinico San Martino. Aperto un fascicolo; i carabinieri stanno indagando per capire i motivi del grave episodio.

Altra aggressione a Rapallo in corso Assereto, alle 23 40 circa, il ferito è un ventenne. Intervento del medico del 118 che ne ha disposto il trasporto, a mezzo della Croce Bianca Rapallese, al ‘pronto’ di Lavagna in codice giallo. Anche in questo caso sono i carabinieri a condurre le indagini.

