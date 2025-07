Sulla provincia della Spezia si prevede una giornata caratterizzata da nuvolosità variabile, con il cielo che a tratti si presenterà nuvoloso, specialmente nelle ore centrali del giorno. Non si escludono locali precipitazioni, anche a carattere temporalesco, accompagnate da possibili raffiche di vento, con maggiore probabilità sui settori di Centro-Ponente. Le temperature minime saranno stazionarie, mentre le massime risulteranno in diminuzione, con valori attesi tra 20°C e 30°C. L’umidità sarà su valori medio-alti. I venti si presenteranno deboli o localmente moderati a regime di brezza lungo le coste, con rinforzi da Sud nelle zone interne a partire dalle ore centrali, in particolare sul centro della regione. Il mare sarà poco mosso ovunque. La Protezione Civile indica una bassa probabilità di temporali forti.

L’articolo Cielo variabile e massime in diminuzione nel sabato degli spezzini proviene da Città della Spezia.

