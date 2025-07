Cinghiali, la Provincia verso un documento unico “per un percorso risolutivo”

Dopo la lettera del sindaco di Levanto del Bello, indirizzata a Prefettura, Regione e Provincia sull’annoso tema dei cinghiali sul territorio, l’Ente di Via Veneto ha annunciato un incontro imminente al fine della redazione di un documento unico da proporre nelle varie sedi istituzionali. In una nota la Provincia della Spezia viene specificato che “l’elevato numero di animali selvatici che in questi anni sta creando diverse problematiche comprese quelle di sicurezza lungo le strade provinciali, sta diventando Ho un problema oggettivo che interessa tutti i territori della provincia spezzina”.

“Dal 2014, ovvero dall’assurda riforma Renzi che ha coinvolto le Province, questa tematica non è più competenza diretta del nostro ente, ma questo non vuol dire che il problema non ci coinvolga e non debba essere affrontato – spiega il presidente Pierluigi Peracchini – stiamo parlando di una situazione ben chiara che sta diventando oggettivamente difficile da sostenere. Come Provincia, al pari dei Comuni, siamo direttamente interessati in quanto la presenza di questi animali, ormai in una condizione incontrollata, provoca una costante caduta di materiale, pietre, terra e persino alberi, sulle nostre strade con evidenti vincoli alla circolazione e pericoli per gli automobilisti. Ma questa non è certo l’unica problematica che si evidenzia e che è legata ad altri aspetti del territorio. Inoltre la Provincia è la “casa dei Comuni” e come tale deve agire quando i problemi sono analoghi a tutti. Per questo abbiamo già iniziato a chiedere ai singoli Comuni, dettagliatamente, quali siano le varie problematiche, questo in modo da avere un quadro generale e, quindi, aprire un confronto con tutti i soggetti interessati. Nelle prossime settimane vi sarà anche un incontro con tutti i sindaci per sottoscrivere un documento unitario da sottoporre in tutte le sedi e con cui aprire un percorso risolutivo”.

