E’ morto Alessio Gaglia, l’agente della polizia locale rimasto gravemente ferito nell’incidente a Struppa

Genova. Non ce l’ha fatta Alessio Gaglia, 31 anni, l’agente di polizia locale genovese di 31 anni che nella mattina di ieri, venerdì 18 luglio, è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto a Struppa, in Val Bisagno. Il giovane agente è morto alle 2.30 di questa notte all’ospedale San Martino di Genova.

Gaglia, che era in servizio al IV reparto della polizia locale con la qualifica di motociclista, lascia la compagna con cui conviveva. Ieri mattina Gaglia stava andando in ausilio ai colleghi per i rilievi di un incidente stradale poco distante, in via Bavari.

