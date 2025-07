G8 di Genova, su youtube un mega archivio video per conoscere e approfondire i fatti del luglio 2001

Genova. “La memoria è un ingranaggio collettivo” recitava uno degli slogan coniati dagli attivisti dell’epoca per ribadire l’importanza di non dimenticare i fatti del G8 di Genova. Meglio se “digitale” si potrebbe aggiungere oggi. E oggi, a 24 anni di distanza, un archivio dettagliato e digitalizzato su cosa accadde in quelle giornate del G8 di Geova, nei mesi e negli anni successivi con le inchieste e i processi, esiste. Si trova su un canale youtube e si chiama Processi G8.

Processi G8: su youtube l'archivio digitale con 1227 video

