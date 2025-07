La “spiaggiata” a Levanto prima della partenza per il Giubileo dei Giovani a Roma

Sarà la città di Levanto – dove fervono tra l’altro i preparativi per la ricorrenza solenne di San Giacomo apostolo e la collegata “festa del mare” – ad ospitare quest’anno la cerimonia del “mandato” del vescovo che sarà conferito ai giovani e alle giovani in partenza per Roma, dove sta per svolgersi il Giubileo internazionale loro dedicato. L’appuntamento è per domani pomeriggio, in un clima festoso ma intenso. Organizza, come sempre, la Pastorale giovanile diocesana, diretta da don Luca Palei e dai suoi collaboratori.

Giovani provenienti da molte comunità pastorali si ritroveranno a partire dalle 18 sulla “spiaggia libera della pietra”, affacciata sul lungomare di Levanto. La prima parte dell’incontro sarà costituita infatti dalla ormai tradizionale “spiaggiata” . Due anni fa, quando l’incontro era relativo al “mandato” per recarsi alla giornata mondiale della gioventù convocata a Lisbona, la “spiaggiata”, incontro di amicizia che in quella occasione era “tra fiume e mare”, si era svolta in un’altra località balneare della diocesi, Fiumaretta, ospiti allora della locale parrocchia.

