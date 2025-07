Le virtussine Valeria e Ilaria Sergi saranno premiate dal ministro dello sport Abodi

L’amministrazione comunale di Aulla esprime la massima soddisfazione e il più sincero orgoglio per il prestigioso riconoscimento che verrà conferito alle sorelle Sergi, originarie di Albiano, frazione del Comune, campionesse italiane di specialità tecnica. Il 21 luglio, presso il palazzetto dello sport di Massa, alle ore 11.45, si terrà un evento celebrativo organizzato da Asi Massa Carrara alla presenza del ministro dello sport Andrea Abodi. In questa importante occasione, le sorelle Sergi riceveranno la meritata premiazione per la vittoria conseguita nel campionato italiano ASI CONI.

All’evento parteciperà una delegazione dell’amministrazione comunale composta dal sindaco Roberto Valettini, dal vicesindaco Roberto Cipriani, dalla presidente del consiglio Giada Moretti e dal consigliere comunale Alessandro Andellini, che riveste anche il ruolo di allenatore tecnico delle ragazze presso la palestra del team Virtus di La Spezia.

