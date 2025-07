Millesimo, la minoranza al sindaco: “Contenti che la nostra critica sia stata costruttiva: in meno di 24 ore problemi risolti”

Millesimo. “La solerte risposta del Signor Sindaco Garofano e della sua maggioranza, che il comune senso del pudore avrebbe consentito di evitare, ci appare scontata provenendo da veri e propri campioni di arrampicata sui vetri”. Questa la controreplica del gruppo SiAmoMillesimo al sindaco.

“Precisando che le fotografie di riferimento – continuano – sono state scattate contestualmente all’articolo in data di ieri e che siamo costantemente presenti sul territorio che viviamo quotidianamente, aggiungiamo, per buona pace di tutti, di essere assolutamente tranquilli ma preoccupati per le sorti del nostro paese per il bene del quale ci siamo a suo tempo candidati senza perseguire minimamente alcun sogno personale”.

