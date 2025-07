Millesimo, la minoranza attacca: “Paese abbandonato, tra erbacce, buio e sampietrini asfaltati”

Millesimo. “In qualità di Capogruppo del Gruppo consiliare di minoranza del Comune di Millesimo SìAmoMillesimo, delusi e sconcertati dalla situazione in cui versa il nostro Comune, con la presente desideriamo renderne partecipe la collettività, anche se sicuramente avrà già avuto modo di prendere tristemente atto dei fatti che seguono”. Lo fa sapere Manuela Benzi, capogruppo di “SìAmoMillesimo”.

Spiega Benzi: “Come abbiamo più volte cercato di evidenziare, manca una corretta attenzione nella gestione del Comune, sia nelle piccole che nelle grandi cose. Questa preoccupante realtà è visibile a occhio nudo, come dimostrano anche le fotografie allegate. Riteniamo che chiunque, semplicemente passeggiando per il paese, possa notare – senza particolari competenze – lo stato di abbandono e degrado che colpisce Millesimo. Tante persone manifestano indignazione e profondo dispiacere per le condizioni in cui si trova il nostro amato paese. Le situazioni di degrado sono numerose, frutto di noncuranza, superficialità e pressapochismo ormai evidenti”

