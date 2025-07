Pietra si prepara per la Notte Bianca Summer World: “Un vero e proprio viaggio intorno al mondo in una notte”

Pietra Ligure. Mercoledì 23 luglio, Pietra Ligure si prepara a risplendere di emozioni e musica con “La Notte Bianca Summer World”, uno degli eventi più attesi e coinvolgenti della Riviera.

L’evento, organizzato dal Comune di Pietra Ligure in collaborazione con l’associazione delle attività produttive “Facciamo Centro”, trasformerà la città in un festival globale di musica, danza, sapori e cultura. L’edizione 2025 si propone come una grande festa multiculturale diffusa, pensata per coinvolgere il pubblico di tutte le età e far riscoprire il centro cittadino in una veste nuova, dinamica e accogliente.

