Pieve Ligure: Alessandro Baricco e la storia del pianista “Novecento”

Dall’ufficio stampa del Teatro pubblico ligure

Davanti al mare rivive la storia di “Novecento”, lo strepitoso pianista che sul mare ha vissuto senza mai scendere dalla nave su cui era nato. La storia scritta da Alessandro Baricco ha fatto il giro del mondo come il suo personaggio e sabato 26 luglio 2025 alle ore 21 approda allo Scalo Chiappa di Pieve Ligure, nella Città Metropolitana di Genova. La interpreta Stefano Messina, che dirige lo spettacolo insieme a Chiara Bonome, con le musiche di Pino Cangialosi, per una produzione Attori & Tecnici. Gli scali sono piccole baie, approdi ricavati fra gli scogli per mettere i gozzi in mare, a cui si accede dall’Aurelia tramite brevi viottoli chiamati “creuze”. In questi angoli di Mediterraneo tanto amati dai liguri, Teatro Pubblico Ligure da diciotto anni ambienta lo “Scali a mare Pieve Ligure Art Festival”, ideato e diretto da Sergio Maifredi. Lo spettacolo inizia al calar del sole. Appuntamento alle 21. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. In caso di pioggia si terrà al Teatro Massone di Pieve Alta. Informazioni al numero 351 4472182 (solo whatsapp) o info@teatropubblicoligure.it o al numero 010 3462247 del Comune di Pieve Ligure o su whatsapp 370 3790510 della Pro Loco Pieve Ligure. Per aggiornamenti www.teatropubblicoligure.it

