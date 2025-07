Raccordo autostradale: riprendono i lavori sulla tratta La Spezia -Santo Stefano. Il calendario delle chiusure

Nuove chiusure sul raccordo autostradale per cinque giorni fino al 26 luglio in orario nottuno. Ad annunciarlo la Direzione esercizio “a partire da lunedì 21 luglio, riprenderanno i lavori per l’installazione di attenuatori di urto sulle cuspidi di alcuni svincoli lungo la tratta autostradale che collega Santo Stefano di Magra a La Spezia”. La nota è stata diffusa dal Comune della Spezia e prosegue: “L’intervento rientra nella programmazione condivisa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Liguria e gli Enti territoriali locali, nell’ambito del Tavolo di coordinamento istituito per migliorare la sicurezza della rete viaria. Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, saranno necessarie alcune modifiche temporanee alla viabilità, che includeranno chiusure notturne di svincoli e tratti autostradali, oltre a parzializzazioni diurne delle carreggiate”.

Nel dettaglio, sono previste le seguenti chiusure:

