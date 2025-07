Raffaelli: “Turismo in calo dimostra che la Spezia dipende ancora troppo dalle Cinque Terre”

“I numeri sui flussi del turismo sulla Provincia della Spezia, pubblicati di recente da Regione Liguria, danno l’occasione per riflettere bene su quello che è stato, ed è, il fenomeno in questione. Il turismo non arriva con l’amministrazione Peracchini, nonostante questa cerchi sempre di attribuirsene la paternità. Tutto nasce dalle Cinque Terre, grazie al progetto di Franco Bonanini degli anni 60’-70’, e si alimenta poi con l’esplosione che le stesse hanno nel 2012, in conseguenza dell’avvento dei nuovi mezzi di comunicazione come i social network.

Innanzi a questa impennata molti spezzini, proprietari di seconde case nel comune capoluogo, intercettano una domanda che non trova più soddisfazione nelle sole Cinque Terre, mettendo sul mercato numerose strutture extralberghiere. Pertanto, il Comune della Spezia è da più 10 anni che, con graduale crescita, gode di questa spinta.

