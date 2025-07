Riva Trigoso: ramo di pino crolla in via Milite Ignoto, nessun danno

Dall’ufficio stampa del Comune di Sestri Levante

Nella tarda mattinata di oggi un grosso ramo si è staccato da un pino in via Milite Ignoto a Riva. Fortunatamente la caduta non ha coinvolto persone o cose. Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale, i Vigili del Fuoco e il Sindaco Francesco Solinas che si trovava nelle vicinanze in occasione della festa del Bagnun. Coordinati dall’Assessore Valentina Armanino, dal Comando di Polizia Locale e dall’Ufficio Ambiente, sono giunte le squadre operative comunali e i tecnici di una ditta esterna per rimuovere il ramo.

