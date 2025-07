Nuvolosità variabile per l’intera giornata. A tratti cielo nuvoloso, in particolare nelle ore centrali del giorno, quando non si escludono locali precipitazioni anche temporalesche, accompagnate da possibili raffiche di vento, più probabili sui settori di Centro-Ponente: così la previsione di Arpal

VENTI: deboli o localmente moderati a regime di brezza lungo le coste; rinforzi da Sud nelle zone interne a partire dalle ore centrali e in particolare sul centro della regione

