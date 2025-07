Savona, più di 80 bambini a caccia di rifiuti sulla spiaggia: raccolti oltre 3 mila mozziconi allo Scaletto

Savona. Giovedì 17 luglio si è svolto a Savona l’evento “No mozziconi allo Scaletto”, organizzato da Assonautica in collaborazione con l’Associazione “Amici dello Scaletto Furnaxi”. Si tratta di una vera e propria “caccia al mozzicone” in spiaggia e in passeggiata, armati di retino o pinza per raccogliere.

Insieme ai soci del sodalizio c’erano anche tre bimbi: Arianna, Lorenzo ed Elisabetta. Consideriamo importante la presenza dei giovanissimi perché, oltre a recepire i buoni esempi, possono essere un tramite per diffonderli.

