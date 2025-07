Santa Margherita. Soccorso alpino e speleologico Liguria e vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio nella zona di Paraggi, tra Santa Margherita Ligure e Portofino, nella zona del sentiero del Mulino,, per due turisti stranieri che si erano persi ed erano finiti in una zona impervia. Si trattava in particolare di due cittadini russi, lui di 48, lei di 39 anni.

Vista la zona in cui erano finiti, sono state necessarie manovre di corda per riuscire a riportarli sul sentiero.

