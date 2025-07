Albertini rende uno spettacolo teatrale la storia del maratoneta Airoldi, debutto il 1° agosto ai Giardini Caneva

Venerdì 1° agosto si terrà ai Giardini botanici Caneva di Sarzana il debutto nazionale dello spettacolo “Piacere… Carlo”, di e con Alessandro Albertini. Trasposizione scenica della avvincente storia di Carlo Airoldi, maratoneta italiano vissuto a cavallo tra fine Ottocento e inizio Novecento, è parte della sezione teatrale di “Spazio Verde Festival”, ed è l’unico della stessa in programma questa estate ai Giardini Caneva. Sarà possibile accedere al giardino dalle 19. Lo spettacolo sarà anticipato da un’apericena, accompagnato dalla suggestiva musica classica di Federico Cappa e con la partecipazione dell’esperto di filosofia Ivano Ceribelli. Inizio della rappresentazione previsto per le 19:30. Ingresso 15 euro, per informazioni e prenotazioni: 371 644 6286

