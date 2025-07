Amt, l’ora del piano anticrisi: ridimensionamento delle gratuità. I dubbi dei consulenti già nel 2024

Genova. Sarà presentato domani, lunedì 21 luglio, il piano anticrisi per Amt Genova. Elaborato dai vertici dell’azienda di trasporto pubblico con l’aiuto dei due professionisti Gian Carlo Strano e Giovanni Bravo, è ben lontano dall’essere la panacea di tutti i mali per i conti della società ma dovrà quanto meno mettere in sesto il portafoglio in vista dei prossimi mesi. Il piano sarà presentato prima a cda e collegio sindacale di Amt, martedì ai sindacati e mercoledì all’assemblea dei soci.

Le scadenze sono imminenti e i numeri sono allarmanti: mancano 7 milioni per i pagamenti di luglio, al 30 giugno i debiti nei confronti dei fornitori erano pari a 90 milioni (di cui 32 milioni con pagamenti scaduti da oltre 90 giorni), non c’è traccia dei circa 20 milioni di euro di fondi attesi dai ministeri Mit e Mase, questi ultimi attraverso la Regione, e la prospettiva di recupero di circa 35mila sanzioni pendenti è assai scarsa.

