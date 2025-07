Atra petizione su Change.org: “Più corse via mare, non solo per comodità ma anche per una mobilità sostenibile tra i borghi e il capoluogo”

È online su Change.org una petizione rivolta al Comune di Portovenere e in copia al Comune della Spezia per chiedere il potenziamento delle corse marittime tra Cadimare, Fezzano, Le Grazie, Porto Venere e l’isola Palmaria, servizio che quest’ anno ha subito un significativo ridimensionamento rispetto al passato. “Le corse via mare non sono solo un mezzo comodo e veloce per muoversi nel Golfo, ma anche un’alternativa ecologica al traffico su gomma e una risorsa per residenti e visitatori. Oggi chiediamo all’amministrazione comunale di Portovenere e a quella della Spezia di attivarsi per ripristinare una rete di collegamenti più capillare e regolare, almeno a partire dall’estate 2026”, spiega il promotore della petizione.

La raccolta firme, disponibile al link https://chng.it/SgS5rj8bjy , ha già raccolto adesioni da cittadini delle località interessate e rimarrà attiva nei prossimi mesi. La richiesta è stata inviata ufficialmente via PEC alla Sindaca di Portovenere e, per conoscenza, al Comune della Spezia. “È il momento di ripensare la mobilità nei nostri borghi, in chiave sostenibile e accessibile. Le corse marittime tra le frazioni costiere rappresentano un patrimonio da valorizzare, non da ridurre”.