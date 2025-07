Camogli: l’attore Noah Taylor e una gradevole serata al Cucù

Il popolare attore australiano Noah Taylor estimatore della riviera ligure e in particolare di Camogli, che apprezza anche per la buona cucina, ha trascorso una gradevole serata al “Cucù” di Riccardo Braghieri, luogo dove ama recarsi quando viene in Liguria.

Tra i suoi lavori ricordiamo Shine di Scott Hocks, Vanilla Sky e Quasi famosi di Cameron Crowe, Lara Croft: Tomb Raider di Rom West e Lara Croft: Tomb Raider – La culla della vita di Jan de Bont, terza e quarta stagione de Il Trono di spade di Alex Graves, La fabbrica di cioccolato di Tim Burton, Peaky Blinders di Tom Harper; in Italia ha recitato nel primo film da regista dello scrittore Alessandro Baricco, Lezione ventuno.

