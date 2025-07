Congresso della Cisl a Roma, nuovo incarico per lo spezzino Antonio Carro

Concluso ieri al Palazzo dei Congressi a Roma, con la rielezione all’unanimità della Segreteria Generale Daniela Fumarola e la conferma dei componenti di segreteria il XX congresso nazionale della Cisl. A rappresentare Regione Liguria nel Consiglio Generale Nazionale insieme al Segretario Generale della Cisl regionale Luca Maestripieri e del segretario regionale Marco Granara è stato eletto il responsabile Ast Cisl della Spezia Antonio Carro. “Grande soddisfazione per questo importante incarico per rappresentare la nostra città e regione nel contesto nazionale.Il Coraggio della Partecipazione è stato il titolo del congresso per essere parte attiva nel processo di crescita, per dare risposte concrete alle lavoratrici e lavoratori e per ridistribuire la ricchezza in modo equo e solidale al fine di mantenere la coesione sociale ed assicurare che la sanità pubblica abbia le risorse necessarie”.

