“In Liguria bene appropriatezza e innovazione, ma forti diseguaglianze sociali e criticità nei servizi domiciliari e nel personale pubblico”

Secondo quanto emerge dal Rapporto CREA Sanità 2025, la Regione Liguria si colloca tra le sei realtà regionali italiane con i migliori livelli di tutela della salute, con un indice di performance complessivo pari al 47%, in sesta posizione su 21 Regioni, ben al di sopra della media nazionale del 38%. È un dato che premia in parte la tenuta del sistema sanitario ligure, ma che non deve illudere, perché dietro a questi numeri si nascondono ritardi strutturali che – anno dopo anno – restano sostanzialmente irrisolti.



L’appropriatezza delle cure è senza dubbio uno dei punti di forza del sistema ligure. Gli accessi impropri al pronto soccorso sono calati del 12% rispetto al 2019, segnale di una migliore organizzazione dei percorsi territoriali. La tempestività degli interventi ospedalieri per infarto acuto (STEMI) ha raggiunto il 94% dei casi trattati entro 90 minuti, uno dei dati più alti a livello nazionale. Sul fronte della prevenzione, la copertura vaccinale antinfluenzale tra gli over 65 è salita al 63%, mentre l’adesione agli screening oncologici è stabilmente sopra il 50%.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com