Nelle acque della Venere Azzurra brillano Canaletto, Fossamastra e Fezzano

Grande spettacolo nello specchio acqueo del Golfo dei Poeti con le tradizionali gare pre-Palio Venere Azzurra, appuntamento cruciale in vista del sempre più imminente Palio del Golfo, in programma tra due domenica nelle acque della Passeggiata Morin. Come sempre tre categorie in gara – Senior, Femminile e Junior – hanno offerto sfide combattute e indicazioni preziose per le borgate.

Nella gara regina, Canaletto conferma ancora una volta la sua forza imponendosi con il tempo di 11’14″89, staccando Marola (11’16″66) e Cadimare (11’22″38), che completano il podio. Alle loro spalle, equilibrio tra Le Grazie e La Spezia Centro, rispettivamente quarta e quinta, divise da soli 21 centesimi. Chiudono la top 10 Lerici, Fezzano, Muggiano, Fossamastra e Portovenere, mentre Venere e San Terenzo rimangono più indietro. Tellaro fatica, chiudendo tredicesima oltre i 12 minuti.

