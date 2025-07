Note di “Pace e Amore” per salvare vite: Avis invita alla donazione. Una serata con la musica di Fabrizio De Andrè

Capita di apprendere, dalle notizie di cronaca, che molti gravi incidenti o patologie si siano positivamente risolti grazie a trasfusioni di sangue e di questo siamo tutti felici. Ma dietro a queste guarigioni c’è un meraviglioso mondo di donatori che in modo anonimo e gratuito mettono a disposizione il loro sangue.

Sarebbe di fondamentale importanza che ciascuno di noi prendesse coscienza del fatto che “il sangue non si fabbrica…. Si dona” e soltanto se qualcuno porge il proprio braccio si aumenterà la possibilità di salvare vite. A questo proposito gli appelli si moltiplicano e cosi pure le campagne promozionali come quella in corso ora con Superman donatore.

