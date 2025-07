Per Moonland chiusura con la Notte Bianca e lo show dedicato agli anni Novanta

Nella tradizionale Notte Bianca del 21 luglio, a chiudere Moonland Sarzana, sarà un evento unico che celebra la cultura e la moda degli Anni Novanta: “CRAZY90s”. Il party-show più esplosivo d’Italia, interamente dedicato all’epoca d’oro della musica, della moda e del divertimento: gli indimenticabili anni ’90. Uno spettacolo imperdibile ad ingresso libero che fonde DJ set, animazione, performance live, mascotte iconiche, ballerine e visual effetti in un’unica, gigantesca festa a tema anni Novanta. Un vero e proprio viaggio emozionale e coinvolgente dove rivivono i successi di Gala, Corona, Eiffel 65, Gigi D’Agostino, 883, Spice Girls, Backstreet Boys e tutte le canzoni che hanno fatto da colonna sonora a un’intera generazione. Così gli organizzatori descrivono lo spettacolo: “Dall’ingresso in scena fino all’ultimo pezzo, il pubblico è protagonista: ogni serata è costruita per far cantare, ballare e divertirsi, in un clima di pura energia e spensieratezza. La scenografia curata, i giochi di luce, la selezione musicale e il coinvolgimento diretto del pubblico rendono CRAZY90s un’esperienza da vivere almeno una volta… o da rivivere più volte! CRAZY90s non è solo una festa: è un evento-spettacolo itinerante che ha già coinvolto migliaia di persone in tutta Italia. È nostalgia, energia e divertimento allo stato puro. È il posto dove puoi tornare bambino, cantare a squarciagola e ballare come se fossi sotto la boule di una vecchia discoteca. E soprattutto… è il posto dove puoi impazzire di anni Novanta!”. Lo spettacolo si terrà in Piazza Matteotti ad ingresso libero a partire dalle 21:30.

