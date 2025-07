Premio “Un autore per l’Europa” ad Alassio, vince la 31^ edizione Paolo Malaguti con “Fumana”

Alassio. La scuderia Einaudi si aggiudica il Premio “Un autore per l’Europa” con Paolo Malaguti e il suo romanzo Fumana.

“Sono felice e onorato di aver ricevuto questo premio, per il suo prestigio, la sua lunga storia giunta alla trentunesima edizione, e per la qualità degli altri romanzi arrivati alla cinquina finalista – ha dichiarato un emozionato e commosso Paolo Malaguti – In Fumana ho cercato di dare voce a una storia anche attraverso il paesaggio, e sono felice di avere ricevuto un premio che porta da 31 anni la letteratura ad Alassio, gioiello del paesaggio ligure e italiano. Un grazie particolare al presidente di giuria prof. Beccaria e ai giurati italianisti all’estero, per la fiducia e il lavoro che portano avanti, di promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo”.

La serata (che si è svolta nell’ambito del Festival Ligyes con la partecipazione del sindaco di Alassio Marco Melgrati, del consigliere regionale e comunale Rocco Invernizzi, dell’amministrazione comunale, della giuria degli italianisti composta da Gennady Kiselev, Jennifer Burns, Michael Rössner, Victoriano Pena Sànchez, Bianca Concolino Abram e di diverse autorità) è stata condotta con maestria da Pino Strabioli insieme alla bellissima Chiara Francini, culminata con la consegna del premio da parte del presidente Gian Luigi Beccaria e la firma consegnata ad Angela Berrino che andrà ad arricchire i nomi illustri del Muretto di Alassio.

» leggi tutto su www.ivg.it