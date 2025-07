Rapallo: “Un anno di amministrazione Ricci, fallimento totale”

Da Andrea Carannante, capogruppo consigliare in Rapallo

È passato un anno dall’insediamento dell’amministrazione Ricci, e possiamo dirlo senza giri di parole: è stato un disastro. Un fallimento su tutta la linea. E non è una sorpresa. Già dalla nascita di questa giunta era evidente che l’unico collante fosse la spartizione del potere, non certo un’idea di città. Lacerazioni interne, guerre di corrente, manovre da manuale di piccolo cabotaggio politico: questi sono stati i veri protagonisti della maggioranza fin dal primo giorno. Altro che civismo, altro che novità. E mentre loro si combattono per poltrone, visibilità e rendite future, Rapallo sprofonda. Non si rendono conto – o forse non gliene importa – che l’unico atto dignitoso che potrebbero fare per la città, oggi, sarebbe farsi da parte. Ci avevano promesso una stagione nuova, fatta di concretezza, ascolto, decoro, partecipazione. Ma è bastato poco per far cadere la maschera. Le promesse? Disattese. Anche quelle più simboliche. Il polpo che doveva tornare al suo posto è ancora sparito. La società in house per i parcheggi, che doveva nascere in pochi mesi, è un fantasma. Neanche uno statuto.

