Saponara lascia il calcio giocato e diventa collaboratore della Carrarese

Con una stories pubblicato ieri su Instagram l’ormai ex fantasista Riccardo Saponara ha annunciato l’addio al calcio giocato e l’inizio di una nuova avventura, come collaboratore tecnico, con la Carrarese. Il 34enne di Forlì dunque nella prossima stagione incrocerà di nuovo da avversario lo Spezia con il quale era stato grande protagonista, con una decina di presenze, nella salvezza in Serie A del 2021. Saponara, che quest’anno aveva chiuso la stagione in Turchia, ha vestito fra altre le maglie di Empoli, Fiorentina, Milan Lecce e Verona e anche con la casacca bianca delle Aquile ha regalato sprazzi di gran classe nella massima serie. Voluto da Vincenzo Italiano era arrivato a gennaio debuttando in occasione della vittoriosa trasferta di Napoli, segnando i primi gol sempre in trasferta ma in Coppa Itali all’Olimpico. Dodici presenze totali e quattro gol ma soprattutto un grande contributo a una salvezza storica.

