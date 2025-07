Spesa in beni durevoli, Spezia guida la classifica ligure. Case su tutti, calano mobili e telefoni

Nel 2024, in Liguria sono stati spesi 2 miliardi e 81 milioni di euro per l’acquisto di beni durevoli. Si tratta del decimo valore assoluto tra le regioni italiane, ma l’incremento sull’anno precedente è stato del +1,6%, il più contenuto a livello nazionale. È quanto emerge dalla 31ª edizione dell’Osservatorio Findomestic (Gruppo BNP Paribas), realizzato in collaborazione con Prometeia. “Il contributo principale alla crescita regionale – dichiara Claudio Bardazzi, responsabile Osservatorio Findomestic – è arrivato dal comparto mobilità: gli acquisti di auto nuove sono saliti del +2,3% (448 milioni di euro), quelli di auto usate del +6,8% (587 milioni). Entrambi i dati, però, restano al di sotto delle medie nazionali. Più contenuto anche l’aumento nei motoveicoli (+2%, pari a 168 milioni)”. Nel settore casa, la spesa ha raggiunto complessivamente 879 milioni di euro. Quasi la metà è stata destinata ai mobili (412 milioni), ma il comparto ha registrato una flessione del 2,5%. In calo anche telefonia (-2,9%, 197 milioni), elettronica di consumo (-4,7%, 50 milioni) e information technology (-5,1%, 64 milioni). In controtendenza gli elettrodomestici, cresciuti del +2,4% per un valore di 156 milioni di euro.

