Una petizione contro il nuovo gonfalone del Palio femminile, il Comitato: “Progetto fatto con amore e rispetto”

Sta suscitando polemiche il nuovo gonfalone ufficiale del Palio del Golfo femminile della Spezia, presentato ieri dal Comitato delle Borgate – nella conferenza stampa ufficiale del centenario – e realizzato in collaborazione con la Soroptimist International e l’artista Federico Scippa. Al centro della contestazione, avviata attraverso una petizione online, è la figura femminile raffigurata sullo stendardo, ritenuta da alcuni “fuori contesto rispetto ai valori sportivi, inclusivi e rappresentativi” che la manifestazione dovrebbe promuovere. Inoltre, secondo i promotori della petizione, l’immagine scelta non sarebbe stata condivisa preventivamente con la comunità né adeguata a rappresentare una competizione che coinvolge vogatrici di ogni età, provenienza e corporatura. Per questo chiedono la rimozione o revisione del gonfalone.

Il Consiglio Direttivo del Comitato delle Borgate ha però chiarito che il progetto è stato approvato collegialmente in tutte le sue fasi e che l’intento dell’opera era proprio quello di omaggiare la figura femminile, con il massimo rispetto e spirito celebrativo. “Siamo dispiaciuti – si legge in una nota – che una collaborazione nata con entusiasmo e amore per il Palio sia finita al centro di una polemica. Ci assumiamo ogni responsabilità, convinti della buona fede e del valore simbolico dell’iniziativa”.

