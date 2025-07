Vernazza: restyling alla piazzetta dei Caduti, taglio del nastro

Dall’ufficio stampa di Regione Liguria

È stata inaugurata questa sera, in concomitanza con la festa patronale in onore di Santa Margherita di Antiochia, la rinnovata Piazzetta dei Caduti a Vernazza, nel cuore delle Cinque Terre.

L’intervento è stato finanziato con oltre 1 milione e 150mila euro del Fondo strategico di Regione Liguria tra il 2022 e il 2023, stanziati sia per la piazzetta (contributo regionale pari a 250mila euro) sia per il recupero della viabilità nel centro storico, con una nuova pavimentazione in arenaria, la piantumazione di alberi e il rinnovo dell’arredo urbano tra piazza Marconi e via Gavino, un tratto di via Visconti e via Roma.

