Agenzia rifiuti, Giampedrone: “Nessuna proroga per Monica Giuliano, procedura per nuovo direttore già avviata”

Liguria. “​Monica Giuliano non è prorogat​a per norma. Applichiamo semplicemente la legge istitutiva, che prevede che il commissario mantenga di fatto l’incarico – ovviamente per non lasciare l’Agenzia scoperta – fino alla conclusione della procedura che individuerà il Direttore al vertice dell’Agenzia. ​L’iter è già stato avviato non dalla Giunta con delibera ma dalla Direzione generale competente. ​L​a Giunta ha ​invece deliberato che, anziché prorogare Giuliano, si dà avvio alla procedura di selezione.​ La norma è chiara, che piaccia o meno al centrosinistra”.

Così l’assessore regionale al Ciclo dei rifiuti Giacomo Raul Giampedrone in merito alla polemica sollevata dalle opposizioni in Consiglio regionale.

