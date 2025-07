Amt Genova, la presentazione del piano anticrisi slitta di 24 ore

Genova. Avrebbe dovuto essere presentato oggi ma l’appuntamento è slittato di 24 ore: al momento il piano anticrisi per Amt Genova, elaborato dai vertici dell’azienda di trasporto pubblico con l’aiuto dei due professionisti Gian Carlo Strano e Giovanni Bravo, sarà illustrato domani, martedì 22 luglio alle 13, prima a cda e collegio sindacale di Amt e, in teoria, mercoledì 23 all’assemblea dei soci. Domani è previsto anche un incontro a palazzo Tursi tra i sindacati di Amt e l’amministrazione comunale.

Il piano è stato chiesto, come noto, dal collegio sindacale dell’azienda di trasporto pubblico un mese fa, come tampone per una situazione economica difficile che rischia di trasformarsi in crisi finanziaria e patrimoniale.

» leggi tutto su www.genova24.it