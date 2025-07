Arcola, i partiti di maggioranza: “Niente antenna a Fresonara, una vittoria di cittadini e amministrazione”

“La rinuncia di Iliad a realizzare il nuovo impianto di telefonia mobile a Fresonara di Arcola e la rimessa in pristino il cantiere aperto è una vittoria dei cittadini della frazione e dell’amministrazione comunale nella lotta, senza esclusione di colpi sin dal precedente mandato amministrativo, ingaggiata contro la multinazionale”. Si apre così una nota congiunta diffusa dalle rappresentanze arcolane di Partito democratico, Italia viva, Partito della rifondazione comunista, Alleanza Verdi Sinistra, Partito socialista. “Questa pagina rende giustizia sulle polemiche sollevate contro i vari provvedimenti assunti dal nostro Comune – prosegue il comunicato delle cinque forze della maggioranza arcolana -. Dimostra che la determinazione a combattere i poteri forti con tutte le armi legali impiegabili, unità d’intenti tra popolazione ed amministrazione locale, ordinanze sindacali, regolamentazione consiliare della materia nei pur ristretti margini lasciati dalle norme nazionali, ricorsi giudiziari, alla lunga può far breccia sui poteri dei signori delle antenne, resi forti degli appoggi governativi. Le azioni intraprese ad Arcola possono dunque fornire un modello replicabile anche in altre situazioni che allarmano cittadini ed amministratori locali”.

Concludono Pd, Iv, Prc, Avs e Psi: “Le forze della maggioranza del Comune di Arcola propongono la creazione di una rete di coordinamento tra gli enti locali per sostenere su queste materie anzitutto la battaglia per un cambiamento d’indirizzo nei rapporti tra Stato e comunità locali. E suggerire anche alla nostra Regione, sull’esempio della Regione Toscana, che ha affidato un incarico con risorse proprie, l’avvio di studi epidemiologici sulle ricadute dell’inquinamento elettromagnetico indotto dagli apparati di telecomunicazione sulla salute dei cittadini e delle persone più fragili”.

L’articolo “Parole liberate”, i Jalisse a Rometta per la premiazione della sesta edizione del progetto proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com