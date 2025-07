Baruzzo dopo la sentenza della Consulta: “Adesso non ci sono più alibi: servono norme più giuste e rispettose della dignità del lavoro”

“La sentenza della Corte costituzionale di oggi segna un punto fermo: i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori non possono essere compressi da un tetto irragionevole come quello delle 6 mensilità per i licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese”. Lo afferma in una nota Carola Baruzzo, consigliera regionale del Partito democratico. “La Consulta ha confermato ciò che ho e che come Pd abbiamo sostenuto anche al referendum di giugno: quel limite non garantisce giustizia, non tiene conto delle reali circostanze dei singoli casi e ignora il fatto che la forza economica di un’impresa non si misura solo dal numero di dipendenti – conclude Baruzzo -. Adesso non ci sono più alibi: servono norme più giuste e rispettose della dignità del lavoro. Come consigliera regionale, sarò in prima linea nel sostenere questa battaglia, anche dal nostro territorio. Sono contenta che il Pd abbia già annunciato una proposta di legge in tal senso”.

