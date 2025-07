Calcio/ Samp, Donati pronto alla nuova stagione: “Partiamo a fari spenti ma con l’idea di andare forte”

“Partiamo a fari spenti ma con l’idea di andare forte. C’è entusiasmo ma è impossibile prevedere il futuro”. Con queste parole Massimo Donati si è presentato ufficialmente alla stampa come nuovo allenatore della Sampdoria, affiancato dal direttore generale Jesper Fredberg e dal direttore sportivo Andrea Mancini. L’incontro si è tenuto nella giornata di oggi e ha rappresentato il primo atto ufficiale della stagione blucerchiata, al via con un nuovo corso tecnico.

Donati ha scelto di guardare avanti, evitando ogni riferimento nostalgico: “Il passato serve a guardare gli errori e non commetterli più. Noi dobbiamo scendere in campo mettendo impegno e sudore senza promettere nulla. Si gioca gara per gara senza fare calcoli”. Una visione pragmatica che si riflette anche nella gestione della preparazione: “Sono soddisfatto di come i ragazzi hanno approcciato agli allenamenti e l’entusiasmo che si è creato. Se noi facciamo bene in allenamento allora possiamo dire la nostra il giorno della partita”.

