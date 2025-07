Crovara: “Ascensore guasto in palazzina Arte, inaccettabile che gli anziani vengano abbandonati”

“Quando gli anziani vengono abbandonati dalle Istituzioni non lo posso accettare” esordisce così Gabriella Crovara, consigliera comunale di minoranza di Italia viva riportando una segnalazione giunta dalle palazzine Arte nella zona di Via Parma. In una nota Crovara precisa: “In un caseggiato di sette piani, dove un’anziana di 87 anni abita sola e l’uso dell’ascensore le permette di uscire per le proprie necessità, ma da 20 giorni è ostaggio in casa propria perché è guasto”.

“La signora per fortuna ha un’amica che le vuole bene – aggiunge Crovara – e l’aiuta per le esigenze importanti, medicine e prime necessità, ma da lì non può uscire. Prigioniera in casa propria”.

“Mi sconcerta che Arte possa lasciare un condominio senza ascensore per giorni e giorni – aggiunge la consigliera – pur vero che qualcuno è intervenuto e sembra che non si possa sostituire un pezzo, questo, a detta dell’operaio intervenuto, in quanto sono in fase di cambio di appalto di manutenzione. Si può per la burocrazia abbandonare inquilini e anziani ostaggi nei loro appartamenti?”.

“Il Comune intervenga subito con Arte – conclude la consigliera di Italia viva – e che si risolva nell’immediato questo gravissimo impedimento per il rispetto di tutti i residenti del condominio”.

