Custom e la società spezzina Digiside insieme per digitalizzare e modernizzare la bigliettazione marittima

Nata dall’esperienza di aziende leader nel digital ticketing e nella gestione di trasporti pubblici, TicketXShip è la soluzione che introduce il mercato della bigliettazione per il trasporto in acqua in una nuova era di efficienza, automazione e sostenibilità, pensata per gli operatori del trasporto pubblico turistico e per le amministrazioni locali, progetto sviluppato da Digiside S.r.l. in collaborazione con il Gruppo Custom, leader nella produzione di sistemi di stampa e tecnologie per il ticketing.

In un contesto in cui la digitalizzazione è ormai imprescindibile, la piattaforma TicketXShip punta a colmare un vuoto di mercato, offrendo una soluzione integrata e adattabile alle esigenze reali di chi lavora ogni giorno in ambienti complessi e a bassa infrastruttura, come i porti turistici e le piccole località costiere. Nella transizione digitale del trasporto pubblico turistico via mare, fiumi e laghi, l’innovazione non deve sacrificare le abitudini consolidate. È su questa consapevolezza che nasce TicketXShip, la piattaforma di bigliettazione evoluta.

