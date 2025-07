Genova. Avrebbe dovuto stare in una Rems, una residenza per l’esecuzione di misure di sicurezza, destinata proprio alla custodia di persone con problemi psichiatrici e per questo giudicate socialmente pericolose, ma nella struttura di Villa Caterina a Pra’ i posti erano esauriti.

Così un 40enne di origini marocchine con problemi psichiatrici e diversi precedenti al spalle, era stato collocato nel reparto Servizio psichiatrico di diagnosi e cura (Spdc) dell’ospedale Villa Scassi.

