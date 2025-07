Fine settimana intenso per il pilota Alex Laghezza sul tracciato del Cremona Circuit

Il pilota di kart spezzino Alex Laghezza ha disputata nel weekend il sesto round della Rok Cup Italia sul tracciato del Cremona Circuit, un appuntamento chiave nel calendario della stagione. La gara si è rivelata particolarmente impegnativa: non solo per l’altissimo livello dei piloti in pista, ma anche per le difficili condizioni meteo, con temperature torride e un’umidità estrema che hanno messo alla prova resistenza fisica e lucidità mentale. Nonostante le difficoltà, Alex ha dimostrato ancora una volta grande concentrazione e capacità di gestione, mantenendo un passo costante e competitivo. Con determinazione ha saputo cogliere ogni opportunità, chiudendo la finale in settima posizione, assestandosi così al quarto posto della classifica generale Rok Cup Italy 2025. Un altro importante tassello nel percorso di crescita sportiva di Alex Laghezza, che continua a distinguersi per maturità, sicurezza e spirito di squadra, raccogliendo risultati e consensi nel panorama del karting italiano.

