Da Comunicazione Accademia del Turismo di Lavagna

All’Accademia del Turismo di Lavagna celebriamo il percorso di tre studentesse che si sono distinte non solo per la brillante carriera scolastica, ma per l’atteggiamento professionale e la passione con cui hanno vissuto ogni fase della loro formazione, trionfando agli esami finali dei percorsi di qualifica e diploma professionale.

